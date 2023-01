أوكرانيا تقصف منطقة كالينينسكي شمالي دونيتسك

قصفت القوات الأوكرانية، بـ3 قذائف من عيار 155 ملم منطقة كالينينسكي بـ«جورلوفكا» شمال جمهورية «دونيتسك» الشعبية التي ضمتها «موسكو» في 2022، إلى أراضي الاتحاد الروسي على إثر استفتاء.

وارتفعت حصيلة قتلى القصف الأوكراني، على دائرة تجنيد روسية في «دونيتسك» التي ضمتها «موسكو» في 2022، إلى أراضي الاتحاد الروسي، إلى 78 جنديا، وإصابة 136 آخرين.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن 63 جندي، قتلوا إثر قصف صاروخي أوكراني، على نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة في «ماكيفكا» جنوب شرقي أوكرانيا، مشيرا إلى القصف، تم 6 «صواريخ هيمارس» تحمل رؤوسا حربية شديدة الانفجار.

وأشارت الوزارة الروسية، إلى إسقاط صاروخين، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

The Russian base in Makiivka is but dust. HIMARS have delivered absolute carnage. An expected response for the Russian Shahed terror attacks on New Years Eve and the newest reminder that no matter where Russians position themselves, they are not safe. #Ukraine #Donetsk #Makiivka pic.twitter.com/Pfguo4phIK