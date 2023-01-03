أوكرانيا تقصف منطقة كالينينسكي شمالي دونيتسك

قصفت القوات الأوكرانية، بـ3 قذائف من عيار 155 ملم منطقة كالينينسكي بـ«جورلوفكا» شمال جمهورية «دونيتسك» الشعبية التي ضمتها «موسكو» في 2022، إلى أراضي الاتحاد الروسي على إثر استفتاء.

وارتفعت حصيلة قتلى القصف الأوكراني، على دائرة تجنيد روسية في «دونيتسك» التي ضمتها «موسكو» في 2022، إلى أراضي الاتحاد الروسي، إلى 78 جنديا، وإصابة 136 آخرين.

استخدام 6 «صواريخ هيمارس» في قصف «ماكيفكا»

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن 63 جندي، قتلوا إثر قصف صاروخي أوكراني، على نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة في «ماكيفكا» جنوب شرقي أوكرانيا، مشيرا إلى القصف، تم 6 «صواريخ هيمارس» تحمل رؤوسا حربية شديدة الانفجار.

وأشارت الوزارة الروسية، إلى إسقاط صاروخين، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

The Russian base in Makiivka is but dust. HIMARS have delivered absolute carnage. An expected response for the Russian Shahed terror attacks on New Years Eve and the newest reminder that no matter where Russians position themselves, they are not safe. #Ukraine #Donetsk #Makiivka pic.twitter.com/Pfguo4phIK — (((Tendar))) (@Tendar) January 1, 2023

وفي وقت سابق، طالب مدونون قوميون بمعاقبة القادة المسؤولين عن إقامة جنود بالقرب من مستودع للذخيرة، فيما لم يطالبعضو مجلس«الاتحاد الروسي»، النائب السابق لوزير الخارجية جريجوري كاراسين،بالانتقام من أوكرانيا وداعميها في «الناتو» فحسب، بل بتمحيص داخلي صارم.

وشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الإلغاء غير القانوني للانتخابات المحلية في «فولنوفاخا» بـ«دونيتسك»، وفغقا لما أعلنه المحامي، فلاديمير تيسليا.

من جانبها، ستستضيف «كييف» قمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، في 3 فبراير المقبل، لبحث الدعم المالي والعسكري للبلاد، وقال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان إن الأخير بحث في أول مكالمة هاتفية خلال الام الجاري 2023، تفاصيل القمة مع رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين.

وتحدث زيلينسكي والمسؤولة الأوروبية، عن توريد أسلحة مناسبة وبرنامج مساعدات مالية جديدة بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا.

جون بولتون: إطالة أمد الأزمة ستساهم في تنامي الاستياء في الغرب

من جانبه، أكد مستشار الأمن القومي السابق لـ«البيت الأبيض»، جون بولتون، أن إطالة أمد الأزمة الأوكرانية، ستساهم في تنامي الاستياء في الغرب، موضحا أن العضوية التركية في حلف شمال الأطلسي «الناتو» قد تصبح موضع شك في العام الجاري 2023 على خلفية علاقاتها مع روسيا ورفض «أنقرة» فرض عقوبات ضدها،

وأشار بولتون، إلى أنه في الأشهر المقبلة، سيتم اختبار وحدة وتصميم الغرب بشكل عملي.

موسكو: اليابان فككت عمليا نتائج التعاون متبادل المنفع

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، إن مع بدء الأزمة الأوكرانية، انخرطت إدارة فوميو كيشيدا اليابانية بنشاط في تنظيم الحملة الغربية المعادية لـ«موسكوة»، وقامت عمليا بتفكيك كامل لنتائج التعاون متبادل المنفعة.

وأشار رودينكو، أن خطاب «طوكيو» المعادي لـ«موسكو» يجعل محادثات السلام مستحيلة. وأضاف المسؤول الروسي، أن عودة «طوكيو» إلى العسكرة، والتخلي عن مسار التنمية السلمية، يمثل تحدّيا خطيرا لأمن «موسكو» وآسيا والمحيط الهادئ، محذرا السلطات اليابانية من أن بلاده ستبطل أي تهديد عسكري ياباني.