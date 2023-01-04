بعد إخلاء سبيله.. محمد عبدالسلام لـ «الوطن»: «الحمد لله أزمة وعدت»

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام بعد ساعات من التحفظ عليه، بسبب صدور 13 حكمًا قضائيًا ضده في قضايا أثناء مروره من كمين المظلات.

عاوف الأورج الشهير ينهي إجراءات خروجه

وأكد عازف الأورج في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه بحالة جيدة وفي منزله، وأنهى كل الإجراءات اللازمة بالنيابة.

وتم القبض على محمد عبدالسلام أثناء ذهابه إلى الأستديو الخاص به أمس، وليس أحد الأفراح كما أُشيع، مُضيفًا أنه سيخرج خلال الساعات المقبلة في بث مباشر عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» لطمأنة جمهوره، كما سيعود لممارسة عمله بشكل طبيعي والوفاء بباقي الالتزامات ومواعيد الأفراح والحفلات القادمة، مشددًا: «الحمدلله.. أزمة وعدت».

محمد عبدالسلام يقدم معارضة على القضايا

يذكر أن المحامي الخاص بمحمد عبدالسلام، قدم معارضة في الأحكام الغيابية الصادرة ضده في أكثر من 5 قضايا، بينها قضايا تبديد و«شيكات» وقدم ما يثبت ذلك لجهات التحقيق، وبيان إذا لم يكن مطلوب على قضايا أخرى من عدمه.