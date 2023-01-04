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إخلاء سبيل عازف الأورج محمد عبد السلام بعد تقديم معارضة على 11 حكما

كتب:

إسراء عبد العزيز
06:12 م | الأربعاء 04 يناير 2023
عازف الأورج محمد عبد السلام

عازف الأورج محمد عبد السلام

قررت النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل عازف الأورج محمد عبد السلام، بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده، إذ قام بتقديم المعارضة على 11 حكما غيابيا صادرة ضده.

القبض على محمد عبد السلام

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على محمد عبد السلام، أمس الثلاثاء، في كمين المظلات دائرة شبرا، وجرى التحفظ عليه بقسم شرطة الساحل بشبرا الخيمة، لحين تقديم المحامي الخاص به ما يفيد بتقديم شهادات من النيابة العامة بالمعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة ضده.

وقدم محمد عبد السلام عازف الأورج، معارضة على الأحكام الغيابية الصادره ضده في أكثر من 5 قضايا بينها «تبديد وشيكات بدون رصيد»، وقدم ما يثبت ذلك لجهات التحقيق.

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بقلم إسراء عبد العزيز