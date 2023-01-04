إقامة عزاء والد الإعلامية إيمان رياض بمسجد عبدالمنعم رياض في الإسكندرية غدا

كشفت الإعلامية إيمان رياض، موعد عزاء والدها الراحل، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، وناشدت متابعيها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت إيمان رياض، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «العزاء غدًا إن شاء الله الخميس في مسجد عبد المنعم رياض بالإسكندرية.. قاعة الواحد الأحد بعد صلاة المغرب».

وكانت إيمان رياض، أعلنت وفاة والدها، صباح اليوم، عبر حسابها على فيس بوك، وفاة والدها، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله أبي.. صلاة الجنازة بعد العصر في جامع المواساة.. أرجو اللي يقدر يجي يصلي على أبويا النهاردة يجي من فضلكم ادعو له».