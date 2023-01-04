وفاة شاب بعد زواجه بـ6 أشهر في قنا.. وصديقه: وجعت قلبي يا صاحبي

حزن شديد خيم على أهالي نجع سعيد في مركز دشنا، شمال محافظة قنا، لوفاة شاب يدعى، محمد عطا محمد، أثناء العمل، صعقا بالكهرباء، وخاصة بعد 6 أشهر من زواجه، الأمر الذي تسبب في صدمة كبيرة بين الأسرة والجيران الأصدقاء.

مصرع شاب صعقا بالكهرباء في قنا

الشاب الذي أصيب إثر تعرضه لصاعق كهربائي أثناء العمل في نجع سعيد، يبلغ من العمر نحو 26 عاما، نقلت جثته إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي.

وقررت جهة التحقيق في مركز دشنا التي تلقت بلاغا بذلك، انتداب مفتش الصحة الذي كتب تقريرا حول أسباب وفاة الشاب، ومن خلاله قررت جهة التحقيق دفن الجثة.

وشيع المئات من أهالي نجع سعيد ومواطنين من قرى ونجوع أخرى، جثمان الشاب، مساء أمس الثلاثاء، وسط حالة من الحزن الشديد، ودفنت الجثة في مقابر القرية في إحدى المناطق الجبلية.

صديق عريس الجنة: وجهه بشوش

وقال عاطف فؤاد، صديق «محمد» المتوفى، لـ«الوطن»، إن صديقه عريس الجنة، يتمتع بسمعة طيبة وشهامة بين أهالي القرية والقرى المجاورة وأصدقائه، وتزوج منذ 6 أشهر، مضيفًا: «فجعت قلوبنا والله يا محمد صاحب الابتسامة والوجه البشوش مع السلامة يا غالي.. اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض.. اللهم انا نحتسبه عندك من الشهداء فوسع مدخله أقسم بالله ما مصدق.. أنا مش هشوفك تاني يا صاحبي وجعت قلبي والله».