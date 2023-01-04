المبعوث الأمريكي لليمن يتوجه إلى السعودية والأردن لدفع جهود السلام

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج توجه إلى الأردن والمملكة العربية السعودية لدفع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة ودعم الأطراف اليمنية للتوصل لاتفاق بشأن تمديد الهدنة وتوسيعها من أجل جميع اليمنيين.

وقف إطلاق النار

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أورده موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، أن وقف إطلاق النار الدائم والتسوية السياسية الشاملة بقيادة يمنية يعد السبيل الوحيد للمضي قدمًا لإنهاء الصراع وعكس الأزمة الإنسانية الرهيبة في اليمن.

دعوة الحوثيين للتعاون مع الأمم المتحدة

ودعت الوزارة جميع الحوثيين للتعاون مع الأمم المتحدة والاستماع إلى الدعوات اليمنية للعدالة والمساءلة والسلام، مشيرة إلى أن اليمنيين يستحقون تحديد مستقبل بلدهم، وأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم إنهاء مستدام لما يزيد على 8 سنوات من الصراع.