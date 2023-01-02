4 أحداث بأمريكا خلال 24 ساعة ماضية.. أهمها نفي اقتحام «الأمم المتحدة»

شهدت الولايات المتحدة خلال الساعات القليلة، 4 أحداث تنوعت ما بين أمنية وقضائية، كان من أهمها، نفي السلطات الأمنية، أنباء محاولة اقتحام سيارة بوابة مقر منظمة «الأمم المتحدة» في نيويورك، فيما لم يتخذ جو بايدن، القرار حول إعادة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في العام 2024.

نفت «شرطة نيويورك» ما تم تداوله من أنباء عن محاولة امرأة اقتحام بوابة مقر منظمة «الأمم المتحدة» بسيارتها، وقالت إن المرأة «50 عاما» توقفت بسيارتها أمام المقر.

ونفت الشرطة الأمريكية، اصطدام السيارة غير المتعمد بسياج مقر منظمة «الأمم المتحدة»، فيما قال مصدر مطلع، إن المرأة تعاني من مشاكل عقلية.

المرأة كانت تعاني نوبة نفسية

وأشارت «شرطة نيويورك»، إلى أن حرس المبنى منظمة «الأمم المتحدة» طلب لها سيارة الإسعاف التي نقلتها إلى مستشفى قريب دون وقوع أي حادث، فيما قال مصدر في الشرطة، إن المرأة كانت تعاني نوبة نفسية، وفقا لما ذكرته صحيفة « نيويورك بوست» الأمريكية.

وقالت الشرطة الأمريكية، إن المرأة، البالغة من العمر«53 عاما» دخلت المستشفى بعد أن أقنعها رجال الشرطة بالخروج من السيارة في حوالي الساعة 9:45 صباحا.

بدورها، نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، نقلاً عن مصادر، أن شابا يشتبه في ارتكابه هجومًا بساطور على الشرطة في نيويورك أراد الانضمام إلى «طالبان» بأفغانستان.

إصابة 3 من ضباط «شرطة نيويورك» جراء هجوم بمنجل

وفي وقت سابق، أصيب 3 من ضباط «شرطة نيويورك»، ليلة رأس السنة الجديدة 2023، نتيجة هجوم شنه شاب بمنجل قرب «تايمز سكوير»، وأشارت الشرطة الأمريكية، إلى إطلاق أحد عناصر القوات الأمنية، النار على المهاجم فأصابه في كتفه.

وقالت مصادر، إن المهاجم يدعى تريفور بيكفورد «19 عامًا»، أعرب في يوميات مكتوبة بخط اليد، عن رغبته في الانضمام إلى «طالبان» والموت شهيدًا، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الإخبارية الروسية.

القضاء يلزم 4 شركات بدفع نحو 450 مليون دولار لـ «هافانا دوكس»: والسبب ميناء كوبي

قضائيا، ألزم القضاء، 4 شركات للرحلات البحرية بدفع نحو 450 مليون دولار لـ «هافانا دوكس» الأمريكية «109 ملايين دولار»، والباقي تكاليف المحكمة، لاستخدامها ميناء في العاصمة الكوبية «هافانا» أممته الحكومة في عام 1960.

والشركات الملزمة بالدفع شملت خطوط «كارنيفال» و«إم إس سي إس إيه» و«رويال كاريبيان» و«نورويجن»، فيما يستند إلى بند في قانون «هيلمز - بيرتون» لعام 1996.

سياسيا، نقلت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عن مصادر، قولها، إن الرئيس جو بايدن، لم يتخذ القرار حول إعادة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضافت «بوليتيكو»، أن بايدن، يواصل مناقشة الأمر مع العائلة، والأصدقاء، ومجموعة صغيرة من الحلفاء السياسيين خلال إجازته في جزيرة «سانتا كروز» قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا.