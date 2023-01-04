مصرع طالب وإصابة آخر بطعنات في مشاجرة بالإسماعيلية

لقي طالب مصرعه، وأصيب آخر، في مشاجرة نشبت بين مجموعة من الطلاب بالإسماعيلية مساء اليوم الأربعاء، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد نشوب مشاجرة قرب مسجد «أُحد»، بشارع العلاقمة، بدائرة قسم ثان الإسماعيلية استخدم فيها أحد الطرفين سلاحا أبيض.

وفاة طالب في المشاجرة

وأسفرت المشاجرة عن وفاة محمود فهمي محمد، طالب، جراء طعنة نافذة فور وصوله إلى مستشفى جامعة قناة السويس، فيما يحاول الأطباء إنقاذ مصاب آخر يدعى عمر صلاح حماد.

وقالت المصادر الطبية في الإسماعيلية لـ«الوطن»، إن المصاب وصل مصابا بجرح نافذ في البطن، وفقد كمية كبيرة من الدم بسبب النزيف المستمر، وتم تجهيزه ودخوله غرفة العمليات، فيما توفى الطالب الآخر فور وصوله للطوارئ لتوقف عضلة القلب وعدم استجابته للإنعاش.

انتقال المباحث الجنائية

وانتقلت قوات الشرطة ومباحث الإسماعيلية إلى مكان المشاجرة فور إبلاغ الأهالي بها، وفرضت كردونا أمنيا حول مكان الواقعة، فيما تكثف المباحث الجنائية من تحرياتها لضبط المتهمين بارتكاب الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق بإيداع جثمان الطالب المتوفى ثلاجة حفظ الموتى لحين انتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان، وبيان سبب الوفاة، وكتابة تقرير الصفة التشريحية، فيما كلفت المباحث الجنائية بضبط المتهمين وإنهاء التحريات حول الواقعة.