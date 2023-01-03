إصابة 13 عاملا في تصادم أتوبيس بميكروباص في الإسماعيلية

أصيب 13 شخصًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء قرب طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، جراء تصادم سيارة «ميكروباص» مع «أتوبيس»، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية إخطارًا من العقيد أحمد مراد مأمور مركز شرطة القصاصين، يفيد بإصابة 13 عاملًا جراء انقلاب «أتوبيس» رقم «ر ب ق 3627»، أبيض اللون، على طريق الدواويس قرب طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بعد اصطدامه بـ«ميكروباص».

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بـ10 سيارات إسعاف إلى مكان وقوع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى القصاصين ومجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مصادر طبية إن المصابين في حادث الإسماعيلية وصلوا إلى قسم الطوارئ في المستشفى، بجروح وكسور مختلفة واشتباه ما بعد الارتجاج.

وشهد مستشفى القصاصين رفع حالة الطوارئ الي الدرجة القصوى واستدعاء استشاري الجراحة والمخ والأعصاب والعظام والجهاز الهضمي، لفحص المصابين وعمل الإسعافات والأشعة اللازمة لهم.

مصرع شخص وإصابة 16 شخصًا بالطريق الصحراوي

وكان طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، شهد أمس الاثنين انقلاب سيارة عمال، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 16 آخرين بإصابات مختلفة.