مصرع شخص وإصابة 16 في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الإسماعيلية الصحراوي

لقي شخص مصرعه مساء اليوم الإثنين وأصيب 16 آخرين جراء انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، على الحدود بين المحافظة ومدينة العاشر من رمضان، ونقلوا المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل قرب منطقة الصفدي بمدخل مدينة العاشر من رمضان وانتقال سيارات الشرطة إلى مكان الحادث.

نقل المصابين بسيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بـ10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية إن المصابين وصلوا إلى قسم الطوارئ في المستشفي مع استدعاء الاطقم الطبية وأطقم التمريض للتعامل مع المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم.

وشهد مستشفى جامعة قناة السويس رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى واستدعاء استشاري الجراحة والمخ والأعصاب والعظام والجهاز الهضمي لفحص المصابين وعمل الإسعافات والأشعة اللازمة لهم.

ذكرت المصادر الطبية أن الإصابات تنوعت مابين كسور مختلفة في أنحاء الجسم وجروح وكدمات الي كاتب وجود عدة إصابات بنزيف داخلي في المخ والرأس.