أسماء المصابين في حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي.. بينهم طفلان

أعلنت مستشفى جامعة قناة السويس رفع حالة الطوارئ القصوي بالتزامن مع استقبال مصابي حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي الذي وقع مساء اليوم الاثنين.

طفلان بين المصابين

وبحسب مصادر طبية لـ«الوطن» فإن المصابين في حادث الإسماعيلية بينهم طفلان في أعمار أقل من 15 عاما في حالة شبه مستقرة وجار إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم فيما بين الإصابات حالتين خطرة في حالة حرجة.

أسماء المصابين في حادث الإسماعيلية

وقالت المصادر الطبية إن كل المصابين في حادث الإسماعيلية من أبناء مركز التل الكبير ويرجح عملهم في أحد المزارع علي طريق الإسماعيلية الصحراوي وكانوا في طريق عودتهم من العمل.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص مجهول الهوية فيما أصيب كل من أحمد عادل عبد الحميد 13 سنة وكريم نادر جمال 11 سنة بجرح قطعي في الرأس وعبد الله محمود محمد 22 سنة باشتباه نزيف داخلي في الرأس وموسى إبراهيم موسى 16 سنة بجرح قطعي في الرأس ومحمد محمود محمد 27 سنة بجروح مختلفة وعبد الراضي وحيد عبد الرحمن 19 سنة مصاب بكسور مختلفة في الجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة محمد عادل الشوادفي 23 سنة مصاب بكسر في الذراع وحامد الشحات للسيد 19 سنة مصاب بجرح في الرأس، ووليد صبحي متولي 40 سنة بكدمات وسحجات في الجسم ومصطفي حامد عبد العزيز 45 سنة مصاب بكدمات وسحجات في الجسم ومؤمن صبحي فتحي 18 سنة بجرح قطعي في الرأس وباسم محروس عبد الحميد 35 سنة بجرح قطعي بالرأس ويوسف عبد الرحمن محمد 29 سنة وعبد الرحمن عادل الشوادفي 18 سنة بكدمات وجروح في الجسم.