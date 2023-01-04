كواليس 18 ساعة قضاها عازف الأورج محمد عبد السلام من الكمين حتى الإفراج عنه

بعد 18 ساعة من التحفظ على عازف الأورج محمد عبد السلام، أخلت النيابة العامة سبيله، وجرى الإفراج عنه من قسم شرطة الساحل، بعد القبض عليه في كمين المظلات، خلال قدومه من محافظة القليوبية، وتبين من التحريات والتحقيقات أنه كان يستقل سيارته، واشتبهت فيه القوة الأمنية بالكمين، وبعد الاستعلام عن رخصة السيارة والقيادة، جرى الكشف على بطاقة الرقم القومي جنائيًا.

القبض على محمد عبد السلام في كمين المظلات

وبالتحريات تبين أنه صادر ضد عازف الأورج محمد عبد السلام، 13 حكما قضائيا، وجرى التحفظ عليه وسط حراسة مشددة، واقتياده لقسم شرطة الساحل، وتحرير محضر بالواقعة، وجاء في محضر الضبط، أنه يعمل عازف أورج في حفلات شعبية، وكان في طريقة إلى الاستديو الخاص به، وخلال مروره عبر الكمين، جرى الكشف عليه جنائيًا، وتبين أنه صادر بحقه 13 حكما قضائيا غيابيا، وأنها قضايا تبديد شيكات.

محمد عبد السلام: «معرفش عنها حاجة كلها أحكام غيابي»

وكانت كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات، عن أن عازف الأورج محمد عبد السلام، علق على الأحكام الصادرة ضده، أثناء مواجهته بها: «أنا معرفش عنها أي حاجة وكلها أحكام غيابي.. والشيكات دي عبارة عن تعاملات خاصة بالأعمال الفنية».

إخلاء سبيل محمد عبد السلام بعد تقديم معارضة

وبعد عرض عازف الأورج محمد عبد السلام، على النيابة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الأحكام الصادرة ضده، جرى إخلاء سبيله بعد تقديم معارضة على 11 حكما غيابيا صادرة ضده.