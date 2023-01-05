خبير اقتصادي عن إصدار شهادات الإدخار البنكية: محاولة لتعويض المواطنين

قال الدكتور ماجد الباز، الخبير الاقتصادي، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة قناة السويس، إن إصدار الشهادات البنكية الجديدة بفائدة 25%، محاولة للامتصاص والتحكم في التضخم.

خبير اقتصادي: الوضع مطمئن

وأضاف «الباز» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة تحاول تعويض المواطنين بالشهادات الجديدة، موضحا: «الوضع مطمئن خصوصا مع تدخل الدولة بالشهادات ذات النسبة المرتفعة 25%، وهي نسبة كبيرة كتعويض للمواطنين عن قيمة مدخراتهم ولا تحدث في أي مكان بالعالم، والدولة بجميع أجهزتها وخاصة المصرفية تسابق الزمن لمواجهة الوضع الراهن».

وأشار «الباز» إلى أن البنوك الحكومية بتوجيهات من البنك المركزي أصدرت شهادات استثمارية جديدة ذات عائد بنسبة غير مسبوقة، واصفاً القرار بالجريء لسرعة اتخاذه، مشددا على أن الدولة تهدف في المقام الأول إلى المحافظة للمواطن المصري بالطبقة الوسطي على قيمة مدخراته، من خلال زيادتها بنسبة 25% سنويا.

الباز: الشهادات تحجم الطلب على السلع والخدمات

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع تعمل على الصعيد القومي على تحجيم الطلب على السلع والخدمات، من خلال امتصاص السيولة الحالية وتقليل حجم الأموال المتداولة.

وتابع: «هناك توجه رئيسي في الدولة لتحجيم عمليات الاستيراد الموجه لسلع الرفاهية، والذي يعتبر أهم أسباب استنزاف العملة الصعبة، وتوجيه السوق المصري بشكل كامل ناحية المنتج المحلي أو المجمع محليا على الأقل».

وأوضح أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة قناة السويس، أن السوق المصري مفتوح عالميا، ويعتمد على قوي الطلب والعرض، بعد إلغاء معظم القيود سواء على الاستيراد أو التصدير.