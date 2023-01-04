أسباب طرح شهادة جديدة بفائدة 25% من بنكي الأهلي ومصر 

تتعدد أسباب طرح شهادة جديدة بفائدة 25% من البنك الأهلي وبنك مصر، حسب ما كشفه خبراء اقتصاديون في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حيث أكدوا أنّ ترويض التضخم ودفعه نحو خانة الآحاد، يأتي في مقدمة أسباب طرح شهادة جديدة بفائدة 25%.

عائد جيد للغاية

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، طرح بنكي الأهلي المصري ومصر الحكوميين، شهادتين ذات عائد مرتفع 22.5% بعائد شهري و25% بعائد سنوي لمدة عام، للقصر والبالغين المصريين والأجانب.

وقال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنّ طرح شهادتي 22.5% و25% يستهدف ترويض التضخم والسيطرة عليه ودفعه لخانة الآحاد، مشيرا إلى أنّ الشهادتين توفران عائدا جيدا للغاية لأصحاب المدخرات.

جذب استثمارات أجنبية

أما عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، فيرى أنّ طرح الشهادتين سيسهم في جذب استثمارات أجنبية في تلك الشهادات، ويسهم في التخلص من الدولار من قبل حائزيه والاستثمار في الشهادتين بعائد مضمون ومربح.

عوائد أذون الخزانة المصرية

أما مساعد وزير التموين لشؤون الذهب وعضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، فقال إنّ الخطوة إيجابية للغاية، وستسهم حال شمولها برفع عوائد أذون الخزانة المصرية، وزيادة جاذبيتها.

ويمكن لمشتري الشهادتين الاقتراض بضمانهما، واستراد أصل المبلغ بعد 6 أشهر، وإصدارها من أي ماكينة تتبع البنكين الحكوميين، أو تطبيقيهما الذكيين على الهواتف الذكية.