3 مزايا في شهادة الـ25% ببنكي مصر والأهلي.. «مش موجودة بغيرها»

توفر شهادتا الـ22.5% ذات العائد الشهري الثابت، والـ25% ذات العائد السنوي، واللتان أصدرهما بنكي الأهلي ومصر، الأربعاء، لمدة عام، العديد من المزايا التي لا توفرها أي شهادة أخرى في القطاع المصرفي.

من واقع بياني البنك الأهلي المصري وبنك مصر، يتضح أن المزايا التي تقدمها الشهادتين بعائد شهري وسنوي كالتالي:

1 - أعلى عائد فائدة حقيقي على شهادة في القطاع المصرفي (العائد الجديد مطروح منه معدل التضخم السنوي).

2 - أجل الشهادتين عام واحد، وبالتالي فهما الوحيدتين حاليا في القطاع المصرفي بأجل عام واحد أسوةً بشهادة الـ18% التي سبق طرحها في البنكين مارس الماضي وتم إغلاق الاكتتاب بهما في مايو.

3 - توفران أكثر من دورية صرف بين الشهري كما في شهادة الـ22.5% والسنوي كما في الـ25%.

مزايا أخرى إضافية

أما بقية المزايا التي تقدمها الشهادتين مثل بقية الشهادات الادخارية السابقة والحالية، فتشمل إمكانية الاقتراض بضمانهما، وإمكانية استرداد قيمتهما بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وإمكانية إصدارهما من أي ماكينة صراف آلي أو التطبيقات التابعة للبنكين، وإتاحتهما للقصر والبالغين، المصريين والأجانب.

يذكر أن بنكي الأهلي ومصر الحكوميين، أصدرا شهادتين لمدة عام بعائد 22.5% شهري و25% سنوي، في فروعهما المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية اعتبارا من اليوم الأربعاء.