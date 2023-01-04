بنك مصر يكشف تفاصيل شهادة طلعت حرب الجديدة بعائد 25%

أصدر بنك مصر، بيانا منذ قليل، شرح فيه كل التفاصيل المتعلقة بطرح شهادة جديدة بعائد 25%، وقال فيه: «قرر بنك مصر، اليوم، إعادة اصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة (طلعت حرب) وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة 25% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد 22.5% سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويجري احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء».

أضاف في البيان: «ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، إضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر، اعتباراً من يوم العمل التالي، لتاريخ شراء الشهادة، وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة».

وتابع: «ويمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما يمكن شراء الشهادة من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online أو ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر التي يصل عددها لأكثر من 5000 آلة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية».