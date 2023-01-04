رئيس بنك مصر: قد نوقف طرح شهادة الـ 25% خلال أسبوع إلى 3 أسابيع

أكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن طرح شهادة الادخار الجديدة بفائدة 25%، جاء لمعالجة التضخم، فضلًا عن جذب مدخرات الشعب المصري، وهذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وطرحت البنوك المصرية شهادات ادخار بفائدة 20% خلال 2017، عندما قفز التضخم إلى مستويات قياسية، تخطت 31% ثم هبط تباعا.

وأضاف «الأتربي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «CNBC»، أن شهادات الادخار الجديدة متاحة لفترة محددة، ولن تكون ممتدة، وجرى إطلاقها لامتصاص صعود التضخم الناتج عن الأحداث العالمية، ولا يمكن كسرها قبل مضي 6 أشهر على الأقل، مرجحًا إيقاف طرحها خلال أسبوع إلى 3 أسابيع، ومن يشتري الشهادة الآن، يستطيع صرف العائد حسب دورية الصرف.

وأشار رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى أنه من المتوقع أن يكون الإقبال كبيرا على هذه الشهادات، وهناك أشخاص يبيعون الدولار والعملات الأجنبية لشرائها أو يربطون ودائعهم بهذه الشهادة للحصول على العائد المادي منها، كما أنه يمكن شراء شهادة بنك مصر بالدولار واليورو والعملات الأجنبية.