تفاصيل شهادات بنك مصر الجديدة وعوائدها ومواعيد الصرف

يزداد البحث عن شهادات بنك مصر الجديدة، فور إعلان البنك صباح اليوم طرح شهادات بعوائد جديدة للمواطنين والعملاء لمواجهة التضخم، وفق ما صرح مصدر مسؤول في البنك لبوابة الوطن.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل شهادات بنك مصر الجديدة التي تم الإعلان عنها منذ قليل عبر المواقع الرسمية للبنك وفي بيان صادر عنه.

شهادات بنك مصر الجديدة

ومن ضمن شهادات بنك مصر الجديدة ما يلي:

أعلن بنك مصر، اليوم الأربعاء، طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، وطرح شهادة جديدة بفائدة تصل إلى 22.5% تصرف شهريا.

كيفية الحصول على الشهادات الجديدة

وعلى الراغبين في الحصول على الشهادات الحديدة للبنوك، فإنّها متاحة أمام الراغبين في شرائها منذ اليوم، في فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك، وفقا لما جاء في بيان البنك الصادر منذ قليل.

كما يمكن شراء الشهادات التي طرحها البنك عبر الفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك، أو من خلال التطبيق الخاص بالبنك على الهاتف المحمول.

وذكرت مصادر مصرفية في حديثها لبوابة الوطن، أنّ طرح الشهادات الادخارية الجديدة، يهدف لخفض سعر الدولار في السوق السوداء، والقضاء على ظاهرة «الدولرة»، وتقوية الطلب على العملة المحلية، ومواجهة التضخم عبر الحصول على عائد جيد.