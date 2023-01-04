خطوات كسر الشهادة الادخارية وشراء شهادة 25% من بنك مصر

بعد إعلان بنكي الأهلي ومصر طرح شهادات ادخارية بعائد 25%، اتجه كثير من أصحاب الشهادات القديمة التابعة لبنك مصر، لكسرها، وشراء الجديدة ذات العائد الأعلى، وبالنسبة لطرق كسر الشهادة وشراء شهادة ادخار جديدة بعائد 25%، أوضحت مصادر في القطاع المصرفي، الطريقة المناسبة لكسرها وشراء الجديدة.

كسر شهادة بنك مصر وشراء شهادة 25%

وبحسب مصادر مصرفية، فإنّ الشهادات الجديدة من بنك مصر متاحة أمام الراغبين في الشراء منذ صباح اليوم، في فروع البنك التى يتخطى عددها نحو 800 على مستوى الجمهورية، وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك، مثل الموقع الرسمي لبنك مصر وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك.

طريقة كسر شهادة بنك مصر

وأكدت المصادر، أنّه لا يمكن كسر الشهادة القديمة قبل مضي 6 أشهر على شرائها، وحال الرغبة في كسرها يفقد العميل جزءا من الفواد التي جرى تحديدها سابقا.

خطوات كسر الشهادة

- يتجه العميل إلى أقرب فرع.

- مناقشة خدمة العملاء لمعرفة خطوات كسر شهادات الادخار.

- الاستفسار عن حجم خسائر كسر شهادات الادخار القديمة بالبنك.

- يمكن للعميل وضع الأموال في أي شهادة جديدة من اختياره حسب الشهادات المطروحة في كل بنك.

كسر شهادة بنك مصر شهادة 25% عبر استخدام القنوات الرقمية

ولفتت المصادر، إلى أنّ هناك طريقة لكسر الشهادة دون الذهاب إلى البنك، عبر التطبيق الرسمي لبنك مصر، المتاح على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظامي أندرويد وآي أوه إس، حيث يتم تحميل تطبيق الموبايل البنكي على الهاتف المحمول أو الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك، وتسجيل البيانات الشخصية، واختيار تعديل الشهادات، واختيار الشهادة التي يرغب في كسرها، ثم اختيار تأكيد كسر الشهادة، وانتظار رسالة التأكيد.