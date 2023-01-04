الرئيس الأوكراني يحذر مواطنيه: روسيا تخطط لشن هجوم كبير

قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن روسيا تخطط لشن هجوم جديد كبير، لكنه لم يعطِ الجدول الزمني التقديري للهجوم.

وفي خطاب ألقاه، نقله المكتب الرئاسي الأوكراني، حذر «زيلينسكي» الشعب الأوكراني من عمليات تعبئة جديدة تستعد لها روسيا.

وقال زيلينسكي: «ليس لدينا شك في أن قادة روسيا الحاليين سيرمون كل ما تبقى لديهم وكل شخص يمكنهم حشده لمحاولة قلب مجرى الحرب وتأجيل هزيمتهم على الأقل، ويتعين علينا تعطيل هذا السيناريو الروسي. نحن نستعد لهذا. يجب أن يخسروا».

حديث عن الضربة القاضية

وأضاف: «أي محاولة لشن هجومهم الجديد يجب أن تفشل، ستكون هذه هي الضربة القاضية. أشكر جميع الشركاء الذين فهموا هذا».

حذر بعض المسؤولين الأوكرانيين، الشهر الماضي، من هجوم روسي جديد محتمل في يناير أو فبراير، بما في ذلك الجنرال فاليري زالوجني، القائد الأعلى في الجيش الأوكراني، الذي قال لصحيفة «إيكونوميست»، إن روسيا تعد نحو 200 ألف جندي، ويمكن أن تقوم بعملية أخرى في كييف.