خبير سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: معنويات الجيش الأوكراني مرتفعة للغاية

قال الدكتور منتصر البلبل، خبير في الشأن الأوكراني، إن حديث الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، أوضح من خلاله أن هناك تقدما في 3 مناطق في الجزء الشرقي بأوكرانيا.

وأضاف البلبل، خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «هناك عملية رفع عالية للمعنويات بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الأوكراني إلى واشنطن، وكان هناك دعم معنوي كبير للجيش الأوكراني على الجبهات».

وتابع: «أفراد الجيش الروسي من خلال الفيديوهات التي ينشرونها ومن خلال حديثهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أوضحوا أن القوات الأوكرانية، تتقدم بتصميم كبير جدا على عكس الأيام السابقة، وهو دليل على أن الجيش الأوكراني بدأ يأخذ معنويات كبيرة للغاية».

واستطرد: «الرئيس الأوكراني أخذ ما أخذه من دعم وأصبح الجيش الأوكراني أكثر تصميما وأكثر تقدما ولو بتقدم ببطء على الساحة، لكن حدث ذلك بعزيمة ثابتة ومعنوايات مرتفعة».

https://www.youtube.com/watch?v=VPaVHhTg5vE