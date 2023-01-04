النائب مصطفى سالم: المرحلة الأولى من «حياة كريمة» بسوهاج ضمت 7 مراكز

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة في محافظة سوهاج، تضمنت 7 مراكز، وتخدم 4 ملايين مواطن في 181 قرية ونجح تابع، حيث أنه يتم تنفيذ 3421 مشروع ضمن المرحلة الأولي، بتكلفة 60 مليار جنيه.

سالم: إنشاء 764 مشروع صرف صحي بـ 15 مليار جنيه

وأضاف «سالم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن هناك 25 إطارا ومحورا تضمنتها المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، بخلاف وجود 222 مشروعا للصحة بتكلفة وصلت لـ6 مليارات جنيه بالمرحلة الأولى، بخلاف الـ764 مشروع صرف صحي بـ 15 مليار جنيه.

واختتم: «من أهم المشروعات التي جرى تنفيذها هو مركز قروي أم دومة، وأنا اتشرف أني نائب دائرة طهطا وجهينة ومركز أم دومة يمثل الدائرة في المجلس، وأم دومة عبارة عن 8 قرى و48 نجعا تابعا، وتم تنفيذ 128 مشروعا في كل تلك النجوع والتوابع بمليارات الجنيهات».