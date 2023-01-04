مبادرات إنسانية من «حياة كريمة» في سوهاج.. أبرزها «علشان يكمل جمالها»

إنطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج لتنفيذ العديد من المشروعات بمختلف نواحى التنمية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، ليتفرع عن المبادرة الرئيسية عدة مبادرات فرية هدفها خدمة المواطنين أيضا ودعمهم نفسيا ومعنويا وماديا ، بينها مبادرات تعليمية وأخرى خيرية، يعرض "الوطن" أبرز مبادرات حياة كريمة بمحافظة سوهاج.

«علشان يكمل جمالها» مبادرة لتجميل المصالح الحكومية بسوهاج

تجميلا للمصالح الحكومية والواجهات بمحافظة سوهاج أطلقت المحافظة مبادرة "علشان يكمل جمالها" لتجميل ورفع كفاءة المصالح الحكومية ومداخل القرى والمدن والمدارس والوحدات المحلية، وشملت المبادرة تجميل كل مبانى الوحدات المحلية بالمحافظة ومراكز القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، وشركة المياه، والمدارس التابعة للقرى، والمبانى الحكومية بمدينة سوهاج والمدن التابعة

حملات تنظيم أسرة بمبادرة «سعادتك وصحتك بتنظيم أسرتك»

ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، أطلق محافظ سوهاج اللواء طارق مبادرة " سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك" للتوعية والتعريف بأهمية تنظيم الأسرة، والحد من الزيادة السكانية وتغطية المناطق الأولى بالرعاية بمختلف الأماكن المستهدفة بقرى حياة كريمة من خلال المراكز الطبية الثابتة والوحدات و العيادات، والفرق المتنقلة.

توزيع 25 ألف كرتونة من كراتين الخير بسوهاج

كما أنطلقت مبادرة وصل الخير التابعة لمبادرة حياة كريمة لتغطية قرى محافظة سوهاج لتوزيع كراتين الخير على من خلال فرق عمل المتطوعين للمستحقين تم توزيع أكثر من 25 ألف كرتونة حتى الأن من كراتين الخير بسوهاج.

تجهيز 100 عروسة بمبادرة «يدوم الفرح» بسوهاج

إستكمالا للفرح الذى صنعته مبادرة حياة كريمة بين مواطنى سوهاج فقد أطلقت مؤسسة حياة كريمة ضمن فاعليات المبادرة ، مبادرة "يدوم الفرح لتجهيز 100 عروسة من الفتيات الأولى بالرعاية المقبلات على الزواج من أهالى قرى ومراكز حياة كريمة ، وذلك فى حفل كبير ضم قيادات المحافظة،عبر خلاله اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عن سعادتة بالمبادرة وتهانية للعرائيس وسلمهن أجهزتهن والتى ضمت الأجهزة المنزلية " بوتاجاز، وغسالة، وثلاجة، وشاشة تليفزيونية، وحقيبة مستلزمات شخصية لكل عروسة " .