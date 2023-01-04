أبرز مشروعات محافظة سوهاج.. تنمية وصناعة و«حياة كريمة»

حظيت محافظة سوهاج، باهتمام كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مخطط تطوير المحافظات الأكثر فقرًا والمناطق العشوائية، تلك المحافظات والمناطق التي كانت في طي النسيان والإهمال لعقود من الزمان.

وتنشر «الوطن» أبرز المشروعات الجديدة في محافظة سوهاج، وفق ما قاله اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، كالتالي:

إقامة مصنع أسمنت المصريين في المنطقة الصناعية غرب جهينة، والذي اقيم على مساحة مليون متر مربع، ويعد هذا المشروع أحد مشروعات مجمع مواد البناء في المنطقة، باستثمارات جاء بواقع 5.5 مليار جنيه، ومجمع الأثاث بالمنطقة الصناعية غرب طهطا، والذي أقيمت على مساحة بلغت 70 فدانا، وجاءت تكلفتها 195 مليون جنيه.

انشاء وافتتاح كوبري الثقافة، والذي قضى التكدس والزحام، وحقق سيولة مروريةغير مسبوقة.

افتتاح كوبري جرجا العلوي، الذي أقيم أعلى السكة الحديد بالمدينة، بتكلفة إجمالية بلغت 65 مليون جنيه، ويربط بين 3 محاور بالمدينة، وأسهم فى تحقيق السيولة المرورية، ومنع التكدس والزحام وحد من الحوادث نتيجة العبور لمزلقان السكة الحديد، كم تم إقامة محور طما العلوي، حيث يقع على نهر النيل شمال محافظة سوهاج، وأحد أهم المحاور، الذي يمكنه الربط بين الطريق الصحراوي الشرقي بالصحراوي الغربي، على نهر النيل بطول 21 كم، بتكلفة تصل إلى 900 مليون جنيه.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إن افتتاح مستشفى جامعة سوهاج الجديد، جاء لخدمة أبناء سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة، حيث يحتوي المستشفى على كافة التخصصات الطبية المتنوعة، بتكلفة إجمالية 1.1 مليار جنيه، وبلغت مساحة المستشفى ما يقرب من 26 ألف متر مربع، ويقسم على لـ3 مباني، الأول يضم قسم الاستقبال والعيادات الخارجية، والثانى المبنى التعليمى وكلية الطب البشري، والثالث مبنى الخدمات ويشمل كل الخدمات التى يقدمها المستشفى كما يضم المستشفى الجامعي الجديد 286 سريرًا من بينها قسم خاص بالعيادات الخارجية و47 وحدة عناية مركزة ووحدات غسيل كلوى للأطفال.

وقال علاء القاضي، مدير متحف سوهاج إن افتتاح متحف سوهاج، كان حلما يراود كل سوهاجي، حيث يعد متحف سوهاج القوميوالواجهة الحضارية للمحافظة، ويعد من من أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، ليضم المقتنيات الأثرية التي تُستخرج من أرضها خاصةً بعد الكشف الأثري لمقبرة مريت آمون عام 1982.

وأكد اللواء طارق الفقي محافظ إلاقليم أن إجمالي عدد المشروعات المدرجة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، في مرحلتها الأولى بلغ 1556 مشروعا في 21 قطاع خدمي مختلف، بتكلفة تصل إلى 45 مليار جنيه، موزعة على 7 مراكز وهم «طما، والمراغة، وساقلته، والمنشاة، وجرجا، والبلينا، ودار السلام» بواقع 181 قرية، و1123 نجع وتابع، وتابع أن عدد المشروعات التي تشرف عليها إدارة المهندسين العسكريين جاء بواقع 20 مشروعا تشمل «مشروعات سكنية بإجمالي 108 عمارة سكنية، توفر 864 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 864 حظيرة».

أوضح محافظ سوهاج، أن إجمالي عدد المشروعات التي تشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يبلغ عددها 858 مشروعا، وتشمل قطاعات «الصحة والكهرباءومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والكهرباء، والمجمعات الزراعية، والشباب والرياضة، والمجمعات الخدمية، والتضامن الاجتماعيوالمجمعات الخدمية».

جامعة ميريت بسوهاج

بينما شهدت محافظة سوهاج، انشاء أول جامعة خاصة بالمحافظة، حيث أصدر القرار رقم 8 لسنة 2019، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة ميريت»، وتخصيص 32 فدانًا لإنشاء أول جامعة خاصة مقرها مدينة سوهاج الجديدة لخدمة أبناء سوهاج وأبناء الصعيد.