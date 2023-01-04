«أحلى وهي خضرة».. مبادرة لتشجير سوهاج ضمن «حياة كريمة»

أطلق اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" مبادرة "أحلى وهى خضرة" لتشجير المحافظة وزيادة المساحات الخضراء حيث تستهدف زراعة 100 مليون شجرة على الطرق السريعة وجانبي الترع والطرق الداخلية ومحيط المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية ومراكز الشباب ، بأشجار مثمرة مثل أشجار الموالح والتوت والزيتون وأشجار الزينة من بينها الفيكس تندرا والكونكاربس .

45 ألف شجرة من البيئة لسوهاج

وقد أهدت وزارة البيئة لمحافظة سوهاج 45 ألف شجرة دعما للمبادرة، وتم توزيع الأشجار على قرى ومدن حياة كريمة ، وتسلم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج 21 ألف من أشجار الزينة والزيتون ، ومركز المراغة 8000 شجرة " كونوكاربس و شجرة و5800 شجرة زيتون إلى مركز جرجا،بينما تم توزيع باقى الأشجار على 181 قرية تنفذ بهم مبادرة حياة كريمة.

جامعة سوهاج تشارك بمبادرة أحلى وهى خضرة

بينما شاركت جامعة سوهاج بالمبادرة بتشجير الحرم الجامعى الجديد بمدينة سوهاج الجديدة ، والحرم الجامعى القديم بمدينة ناصر، فتم زراعة العديد من أشجار الزينة ،كما أقامت الجامعة العديد من الندوات التووية والتثقيفية التى تستهدف طلاب الجامعة ومنتسبيها لتوضيح قيمة التشجير والغطاء الأخضر لتحويل الجامعة لجامعة خضراء خاصة بظل الإهتمام بالمناخ وقد شارك الطلاب بزراعة الأشجار ، ويهتموا أيضا برعايتها عبر معسكرات الخدمة العامة.

زراعة 2000 شجرة أسبوعيا

وتهتم الوحدات المحلية بكل مركز بتوفير الرى والعناية بالأشجار فى نطاق الوحدة المحلية، مع زراعة عدد يتراوح من 1000 حتى 2000 شجرة جديدة أسبوعيا،بواسطة عمال وأدوات الوحدة المحلية حتى يتم الإنتهاء من مستهدف المبادرة وتغطية سوهاج بالأأشجار وتحويلها لمحافظة خضراء.