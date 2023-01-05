«مشروع البلكونة» يحقق 64 ألف جنيه أرباح سنوية.. تفاصيل تربية طائر الكونيور

«ألوان زاهية، صغير الحجم، سهل تربيته بتكاليف بسيطة، إنتاجية كثيرة، وأرباح جيدة».. جميعها عوامل جذبت مربي الحيوانات الأليفة لتربية بغباوات «الكونيور».

أحد الفصائل القليلة الموجودة في مصر

يقول المهندس مينا محب، صاحب المؤسسة الأفريقية للاستثمار والتنمية الزراعية، ومقرها أسوان وفرعها في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إن طائر ببغاء الكونيور هو أحد الفصائل القليلة الموجودة في مصر، خاصة الصن شيك sunchsek، مشيرا إلى أنه يوجد عدة أنواع منها «الذهبي والشمس، والأزرق المتوج، والجنوبي»، وغيرها.

وأشار «محب» في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أن حجم ببغاء الكونيور أقل نسبيا بالنسبة لباقي الببغاوات الضخمة، فهذا النوع أقرب إلى العصافير، وبعضها ذيلها طويل، والبعض الآخر لها ذيل طويل، يمكن تربيته في بلكونة المنزل، لافتا إلى أنه مشروع بسيط وقليل التكلفة ومربح.

أسعار الكونيور

وأوضح صاحب المؤسسة الأفريقية للاستثمار والتنمية الزراعية: «تختلف أسعار الكونيور حسب أنواعه، وأقل جوز سعرهما 3 آلاف جنيه، والأقصى يبلغ سعرهما 20 ألف جنيه، ونوعه صن شيك»، لافتا إلى أن سعر الزغلول من «الصن شيك» 8 آلاف جنيه.

وتابع المهندس مينا محب: «يتم التفريخ مرتين كل عام، وفي كل مرة نحو 4 أو 5 بيصات، فإذا مثلا تم إنتاج 8 زغاليل من النوع الصن تشيك خلال العام، يباع الواحد منهم عمر أسبوع بـ8 آلاف، بإجمالي 64 ألف جنيه»، لافتا إلى أنه يمكن أن يساعد المربى في عملية التسويق، ويقدم لهم دورات تدريبية لإدارة المشروع بشكل ناجح ومجاني.

ولفت «محب» إلى أن تربية الكونيور غير مكلفة، ويحتاج فقط إلى مكان صغير داخل أي بلكونة، ويجرى وضعه داخل قفص 40 في 40 سم، ويتم إطعامه اللب السوري، ومستنبت «خلطة مجموعة بذور»، أو نفس أكل العصافير، موضحا أن تكلفة الطعام للجوز من الكونيور أقل من 150 جنيه في الشهر.