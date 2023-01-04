«خطة النواب» لـ يوسف الحسيني: المواطن يحصل على الخدمات من المجمعات الحكومية دون عناء

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد غدا، افتتاح نحو 15 من مشروعات الاتصالات، ومشروعات أخرى للغاز الطبيعي، بخلاف المجمعات الحكومية وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

سالم: المواطن يحصل على ما يرغب دون عناء

وأضاف «سالم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن المجمعات الحكومية بها الكثير من الوحدات التي كان يحتاجها المواطن في مكان واحد، يحصل عليها دون عناء؛ سواء خدمات زراعية في المجمع الزراعي أو الخدمات الحكومية أو المجمعات الحكومية.

الانتهاء من تنفيذ العديد من مشروعات حياة كريمة

واستطرد: «تم الانتهاء من أغلب المشروعات، وفيه بعض المشروعات وصلت نسب التنفيذ فيها لـ100%، ومفيش مشروعات تقريبا أقل من 80%، المرحلة الأولى في القرى وصلت لأكثر من 70%، وخدنا 7 مراكز من محافظة سوهاج من أصل 11 وده أمر كبير وضخم».