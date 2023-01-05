«حياة كريمة»: مليون مواطن استفادوا من القوافل الطبية المجانية

كشفت المبادرة الرئاسية حياة كريمة عن عدد المستفيدين من قوافلها الطبية المجانية التي أطلقتها خلال الفترة الماضية، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرى والمحافظات النائية التي تعاني من نقص الخدمات.

1063019 مستفيدا من قوافل حياة كريمة

وأعلنت مبادرة حياة كريمة، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن عدد المستفيدين من القوافل الطبية المجانية خلال الفترة الماضية بلغ 1063019 مواطنا حتى الآن، وذلك بالتعاون مع الجامعات المصرية ووزارة الصحة والسكان.

تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات

وتطلق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، قوافلها الطبية والبيطرية العلاجية، في المحافظات والقرى النائية، حيث تجري الكشوفات على المواطنين بالمجان، وتحول الحالات الحرجة إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية والصحية اللازمة، فضلا عن صرف الأدوية بالمجان.

يأتي ذلك ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وما تستهدفه المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في تحسين مستوى معيشة أهالي المحافظات النائية التي تعاني ضعف الخدمات الأساسية.

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين حياة المواطنين في القرى النائية التي تعاني نقص الخدمات، وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.