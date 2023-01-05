ينظم نسبة السكر في الدم.. تعرف على فوائد تناول الثوم يوميا

يحرص بعض الأشخاص على تناول الأطعمة التي تقدم فوائد عد للجسم، ومن أبرز هذه الأطعمة تناول الثوم بشكل يومي، إذ يساعد في علاج الالتهابات ورفع كفاءة الجهاز المناعي، وخفض ارتفاع ضغط الدم وغيرها من الأمراض، وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز فوائد تناول الثوم بشكل يومي.

فوائد تناول الثوم يوميًا

من أبرز فوائد تناول الثوم بشكل يومي، كونه مضادا طبيعيا قويا، ويعد أكثر فاعلية إذا تناوله الشخص قبل وجبة الإفطار أو عند الاستيقاظ، لأن البكتيريا لا تستطيع مقاومة المضادات الحيوية الموجودة في الأطعمة المختلفة، كما أنه يعد أفضل علاج لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم؛ إذ يساهم في خفضه وتقليل التوتر الذي يشعر به الأشخاص في بعض الأحيان وتهدئتهم تمامًا، وذلك بحسب ما نشره موقع «هيلث لاين».

ويساعد تناول الثوم على تعزيز أداء الكبد والمثانة، وعلاج مشكلات المعدة المختلفة مثل عسر الهضم، والقولون، فضلا عن كونه منشطا للهضم، ويمنع حامض المعدة الذي ينتج عادة من الشعور بالتوتر، وبالتالي تقليل أعراض ارتجاع المريء، إلى جانب التخلص من الطفيليات والديدان المعوية، وتنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين كفاءة الدورة الدموية وتنقية الجسم من السموم.

علاج الالتهاب الرئوي والربو

وبحسب « هيلث لاين»، المهتم بشؤون الصحة، فإن تناول الثوم يوميا يعالج نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي، إلى جانب الوقاية من احتقان الرئة والربو والسعال، ويساعد على حدوث سيولة بالدم وبالتالي الوقاية من الجلطات الدموية، فهو مطهر معوي شامل بالإضافة إلى كونه ينقي السموم من الجسم ما يساعد الشخص على استعادة نشاطه بالكامل، ويقي أيضا من تصلب الشرايين وارتفاع مستويات الكوليسترول الضار بالجسم.