تفاصيل زيارة أسامة الأزهري لـ إندونيسيا.. موكب يجوب الشوارع وحشود بالآلاف (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية للدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، فيديو لرحلته إلى إندونيسيا الشهر الماضي.

وكان في استقبال الدكتور أسامة الأزهري عدد من علماء إندونيسيا حيث تحرك في موكب كبير يجوب الشوارع، وعقد الأزهري مجلس علم حضره آلاف الإندونيسيين في أكبر الساحات هناك.

وتعد إندونيسيا أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين في العالم، التي يمثل فيها السكان المسلمون نسبة تزيد على 85% من إجمالي عدد سكانها.