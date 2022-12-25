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تفاصيل زيارة أسامة الأزهري لـ إندونيسيا.. موكب يجوب الشوارع وحشود بالآلاف (فيديو)

كتب:

إسراء سليمان
11:01 م | الأحد 25 ديسمبر 2022
الشيخ أسامة الأزهري

الشيخ أسامة الأزهري

نشرت الصفحة الرسمية للدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، فيديو لرحلته إلى إندونيسيا الشهر الماضي.

وكان في استقبال الدكتور أسامة الأزهري عدد من علماء إندونيسيا حيث تحرك في موكب كبير يجوب الشوارع، وعقد الأزهري مجلس علم حضره آلاف الإندونيسيين في أكبر الساحات هناك.

وتعد إندونيسيا أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين في العالم، التي يمثل فيها السكان المسلمون نسبة تزيد على 85% من إجمالي عدد سكانها.

 

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.