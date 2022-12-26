الشيخ أسامة الأزهري «حامل المسك» على الراديو 9090

الشيخ أسامة الأزهري، من أبرز رجال الدين الذين يحظون بثقة كبيرة من الجمهور، كما يمتلك مهارة في تبسيط المعلومات الدينية للمُستمعين بعيدًا عن لغة الرهبة والنفور، حيث قدّم برامج عدة عبر الراديو 9090، والتي حققت نجاحًا كبيرًا طوال فترة إذاعتها.

ويُقدم أسامة الأزهري حاليًا برنامج «حامل المسك» يوم الجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وهو برنامج ديني عن جمال الإيمان، ويتتناول المسائل الدينية الفقهية بطريقة ميسرة عن طريق التواصل مع المستمعين ويُقدم الإجابة على الهواء مباشرة.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الشيخ أسامة الأزهري، وهي كالتالي:

- أحد مؤسسي راديو 9090 منذ بدايته.

- كان أول برنامج قدّمه هو «حديث الصيام»، وتوالت بعده عدة برامج.

- من ضمن برامجه «قصص القرآن، مصابيح الجمال، حامل المسك» وغيرها.

- وفي آخر موسم ألقي الضوء على مواهب ناشئة في القرآن الكريم والإنشاد الديني.