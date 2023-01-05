سوهاج تطلق «مبادرة حقك تعرف» لتوعية الشباب بمشروعات «حياة كريمة»

نفذت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بمحافظة سوهاج، العديد من المشروعات بمختلف نواحي التنمية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، ونتج عنها عِدة مبادرات فردية هدفها خدمة المواطنين ودعمهم نفسيًا ومعنويًا وماديًا، منها مبادرة «من حقك تعرف» لتعريف كافة فئات المجتمع السوهاجي بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

وفيما يلي، نتاج مشروعات «حياة كريمة»، وما صنعته من تغيير وتنمية بالقرى المنفذة بها داخل 181 قرية بسوهاج في 7 مراكز.

الفئة المستهدفة بالمبادرة

تستهدف «مبادرة حقك تعرف»، طلاب المدارس والجامعات، إذ نظمت المبادرة زيارة لأكثر من 1000 من شباب المدارس الإعدادية والثانوية وجامعة سوهاج وشباب الأحزاب، بمعدل زيارة أسبوعية لعدد ما بين 30 و50 طالبًا وشابًا.

مشاركة جامعة سوهاج بالمبادرة

وزار 250 طالبًا من جامعة سوهاج؛ مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز جرجا، وتضمنت الجولة زيارة لعدد من مشروعات المبادرة بقرية بجرجا منها «مجمع الخدمات الحكومية -تحيا مصر-، مجمع الخدمات الزراعية، محطة الصرف وخطوط الانحدار بمشروع الصرف الصحي للقرية، مكتب بريد (البربا)، مركز طب الأسرة، الوحدة البيطرية والوحدة الاجتماعية بالقرية».

سعادة المشاركين بالمبادرة

وعبر الطلاب المشاركين بالجولات التفقدية، عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات، مؤكدين أنها ستساهم بقوة في تغيير واقع قرى الريف، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.