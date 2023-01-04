4 مشروعات تغير وجه محافظة سوهاج.. أبرزها دائري «بحر أبو كحلة»

شهدت محافظة سوهاج عددا من المشروعات خلال الفترة الأخيرة منها الانتهاء من طريق «بنجا» بطول 3 كيلو مترات، وبتكلفة 800 ألف جنيه، ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، شاملة أعمال تغطية الترعة المجاورة، ورفع كفاءة الطرق الفرعية، ورفع المستوى البيئي، وإنشاء سور حول نقطة التجميع الخاصة بمخلفات المدينة.

خطة ذكية لقطاع كهرباء سوهاج

وبدأ تشغيل لوحة توزيع كهرباء بنجا بتكلفة 55 مليون جنيه ضمن الخطة الذكية لقطاع كهرباء سوهاج؛ لرفع مستوى الكهرباء والجهد العالي، وتخدم مناطق غرب وشمال طهطا، ومجلس قروي بنجا والقرى المجاورة، بناء الطريق الغربي طهطا / طما، الذي يربط بين ثلاث مركز هي طهطا وطما والمراغة، بطول 33 كيلو مترا، وبتكلفة 55 مليون جنيه، بتمويل من جهاز التعمير والبناء، ويعتبر الشريان الذي يربط طهطا بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا.

إنشاء الطريق الدائري «بحر أبو كحلة»

وإنشاء الطريق الدائري «بحر أبو كحلة»، بطول 4 كيلو مترات بتكلفة 7 ملايين جنيه، ويشمل تغطية الترعة المجاورة وأعمال الرصف وازدواج الطريق، ويشمل أيضا 2 كوبري بتكلفة 7 ملايين و500 ألف جنيه؛ لربط شبكة الطرق الحديثة، وتطوير 2 حديقة عامة بجوار كوبري طهطا، وتطوير ميدان رفاعة الطهطاوي، بتكلفة 750 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

بوابة مدخل مدينة طهطا البحري

وجرى إنشاء بوابة مدخل مدينة طهطا البحري بتكلفة 2 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إذ شملت أعمال البوابة تجميل ورصف وازدواج الطريق، وتغطية الترعة المجاورة، وأعمال اللاند سكيب، وتركيب البردورات، وأعمال الإنارة والكهرباء.