بتكلفة أكثر من 5 مليارات جنيه.. مشروعات الطرق والكباري تزين محافظة سوهاج

شهدت محافظة سوهاج نصيبا كبيرا من التنمية بمشروعات الطرق والكباري، بينها محاور عملاقة بتكلفة 5 مليارات و791 مليونا و233 ألف جنيه، أبرزها مشروع محور جرجا على النيل، الذي يعد أحد شرايين التنمية في الصعيد بطول 10 كم، وبلغت تكلفته 378 مليون جنيه، ويربط شرق وغرب النيل، وإنشاء محور طما فوق نهر النيل بطول 6610 م، وعرض 21 مترا، بتكلفة 550 مليون جنيه.

إنشاء كوبرى البلينا العلوى

بالإضافة لمشروع إنشاء كوبري البلينا العلوي بتكلفة 257 مليون جنيه يربط بين طريق مصر أسوان الزراعي، وطريق ترعة أم الطبول مارا أعلى ترعة نجع حمادي الغربية وشريط السكة الحديد.

وتوسعة طريق البلينا أبيدوس بطول 11 كيلوا مترا لخدمة أهل أبيدوس والقرى المحيطة، لوضع مدينة أبيدوس على خريطة السياحة.

إنشاء 7 كبارى جديدة بسوهاج

وجرى إنشاء 7 كبارى جديدة بسوهاج بتكلفة 24 مليونا و433 ألف جنيه، هي: كوبري «مشاة على ترعة الكسرة بالبلينا، وترعة نجع حمادي بمركز ساقلتة، والمنشاة، والكيلو على مصرف سوهاج الرئيسي، و25 بمركز طما، و78 بترعة نجع حمادي بساقلتة، والشرقي بساقلتة أيضا»، كما جرى رصف عدد من شوارع حي الكوثر بسوهاج بطول 9 كيلو مترات، بتكلفة 8,6 مليون جنيه.