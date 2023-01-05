انخفاض مبيعات السيارات في سنغافورة.. وارتفاع مؤشرات البورصة

انخفضت مبيعات السيارات في دولة سنغافورة أكثر من (-12.4% مقابل -15.8%) على أساس شهري، وهو أول انخفاض شهري في ثلاثة أشهر، بعد ارتفاعها بنسبة 0.1% في أكتوبر، وفقا لما ذكره موقع تريندينج إيكونمي.

ارتفاع مبيعات التجزئة في سنغافورة

وارتفعت مبيعات التجزئة في سنغافورة بنسبة 6.2% على أساس سنوي في نوفمبر 2022، بعدما كانت قد تباطأت بشكل حاد من المكاسب المعدلة بالخفض بنسبة 10.3% في الشهر السابق.

وبحسب الموقع، فإن هناك زيادة في مبيعات التجزئة للشهر التاسع على التوالى، ولكن هذه الزيادة تعتبر أقل مقارنة بالعام 2021، حيث سجلت مبيعات البنزين 8.5 % مقابل 9.9% في أكتوبر، وسجلت مبيعات الأغذية والكحول حوالى 57.6% مقابل 61.3%، والسلع الترفيهية 16.2% مقابل 23.5% ومستحضرات التجميل وأدوات النظافة (16.3% مقابل 23.5%) وارتداء الملابس (34.1% مقابل 53.7٪) والسلع والكتب البصرية (5.9% مقابل 16.7%) والمتاجر (22.0 مقابل 42.2%) وغيرها ( 11.1% مقابل 22.9%) وسط تراجع في قطاع الكمبيوتر والاتصالات (-3.9% مقابل 0.4%).

ارتفاع سوق الأسهم في سنغافورة بمقدار 48.9 نقطة

وبحسب موقع تريندنج إيكونمي، ارتفع سوق الأسهم في بورصة سنغافورة بمقدار 48.9 نقطة أو 1.5% إلى 3291.3، مرتدًا من الجلسة السابقة، مدعومًا بالارتفاع في وول ستريت حيث تجاهل التجار الإشارات الصادرة عن الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي أكد التزامه بخفض التضخم.

كان المشاركون في السوق متفائلين أيضًا بعد أن أظهرت بيانات مسح خاص أن قطاع الخدمات في الصين انكمش بشكل أكثر ليونة في ديسمبر، بعد أن أزالت الدولة سياستها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا.

وكان من أوائل الرابحين شركة Medtech International (%5.8) ، تليها Sunpower (%4.5) ، DBS (%2.3) ، UOB. (%1.7) ، وبنك OCBC (%1.1). ينتظر المستثمرون الآن بيانات الوظائف الأمريكية لشهر ديسمبر يوم الجمعة.