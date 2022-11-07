سنغافورة تشارك فيCOP27 بشعار «بناء مستقبل أخضر زاخر بالإمكانيات»

تعتزم سنغافورة المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغيّر المناخ كوب 27، الذي يجرى بين 6 و18 نوفمبر 2022 في شرم الشيخ، بجناح وطني يقام تحت شعار «بناء مستقبل أخضر زاخر بالإمكانيات».

أكثر من 100 شريك من المؤسسات المحلية والعالمية

يعرض الجناح السنغافوري جهود الدولة ومساعيها المتواصلة في إحداث التغيير في كل من الاقتصاد والبيئة والمجتمعات من أجل مستقبل محايد كربونيًا بحلول 2050.

ويقام الجناح الوطني لسنغافورة بدعم من أكثر من 100 شريك من المؤسسات المحلية والعالمية ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية.

ممثلون عن حكومة سنغافورة ورجال الأعمال

تنطلق فعاليات جناح سنغافورة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ كوب 27، المعروف أيضًا بـ«مؤتمر الأطراف»، ويسلط الجناح على التزام سنغافورة الراسخ بالجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ من خلال الفعاليات والبرامج التي تقام بالتعاون مع مختلف الشركاء. استضافت هذه الأحداث تماشياً مع الأيام المواضيعية التي حدّدتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين.

وتشمل الأحداث جلسات نقاش وحوارات جانبية مع الحكومات والشركات والمجتمع، وتعرض الجهات العارضة المشاركة في المؤتمر تحت مظلة جناح سنغافورة، حلولًا مناخية مبتكرة، كما تسلّط الضوء على علاقات التعاون الدولي التي تساعد المنطقة والمناطق المجاورة على تبني الحلول المستدامة.