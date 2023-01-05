تنمية الصعيد.. مجمع «عرب العوامر» بأسيوط قلعة صناعية تضم 272 وحدة

تولي الدولة المصرية، اهتمامًا كبيرًا في تنمية الصناعات بمحافظات الصعيد، من خلال إقامة مجمعات صناعية مختلفة، الذي يأتي من ضمنها مجمع الصناعات الجديد بالمنطقة الصناعية عرب العوامر بمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

ويضم المجمع الجديد 272 وحدة صناعية مخصصة لصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية، جاهزة المرافق للمستثمرين، وتساهم في توفير فرص عمل لأبناء الصعيد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وفيما يلي، نقدم أبرز معلومات عن مجمع الصناعات الجديد بعرب العوامر:

- المجمع الصناعي يضم وحدات صناعية جاهزة المرافق لصغار المستثمرين وبمساحات متعددة تناسب مختلف النشاطات والطرح بنظام الإيجار أو التمليك.

- المجمع الصناعي بعرب العوامر بأبنوب يتكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية.

- يقام المجمع الصناعي على مساحة 71.4 فدان بتكلفة استثمارية بلغت أكثر من 900 مليون جنيه

- هيئة التنمية الصناعية وفرت العديد من المزايا في هذه الوحدات حيث أنها جاهزة التشطيبات ولها تمويل ميسر للألات والمعدات من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

- إمكانية حصول المستمر على أكثر من وحدة بدون حد أقصى والحصول على تيسيرات في استخراج التراخيص الصناعية للوحدة

- إمكانية التمويل البنكي للمشروع من عدة بنوك بتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة علاوة.

- إعفاء من القيمة الإيجارية لمدة 9 أشهر من تاريخ الاستلام، لافتًا إلى أن الوحدات الصناعية تعتبر المحرك الأساسي والمغذي الرئيسي للمشروعات الكبرى، ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

- استمرار التقديم على الوحدات الصناعية بالمجمع الصناعي حتى نفاد الوحدات المطروحة.

- يتم سحب الكراسات والتقدم من خلال المقر الرئيسي لهيئة التنمية الصناعية وفروعها وكذلك فروع الجهاز التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- طريقة التقديم ببطاقة الرقم القومي (للأنشطة الجديدة صاحب المنشأة الفردية/الممثل القانوني الأصلي للشركة)، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ من 300 إلى 500 جنيه، يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة، وذلك على حساب هيئة التنمية الصناعية ببنك الإسكندرية (حساب رقم/ 14400133004127) وقيمة 1% مصاريف التحصيل الإلكتروني.