محافظ كفر الشيخ: الأمطار قد تستمر لمدة 6 ساعات.. وآليات للتعامل معها

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنّ المحافظة دائمًا ما تتعرض في فصل الشتاء لموجات متعددة من الطقس البارد والأمطار ترتفع من متوسطة إلى غزيرة، خاصة بالمناطق الساحلية.

الأمطار قد تصل إلى 6 ساعات في كفر الشيخ

وأضاف «نور الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يُعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «لدينا مراكز ساحلية تمتد بطول 120 كم على البحر الأبيض المتوسط مثل البرلس وبلطيم ومطوبس وخلافه، وفي فصل الشتاء الحالي تتساقط الأمطار من ساعتين إلى 4 ساعات، وأحيانًا تصل إلى 6 ساعات، وهو ما يحملنا أعباء لإعادة الحياة لطبيعتها بأسرع ما يكون، بالتنسيق مع كل الجهات».

وتابع أنّ أجهزة المحافظة تعمل على كسح المياه وشفطها عندما تتواصل الأمطار لأكثر من دقائق، كما تشترك شركة المياه في سحب المياه وتخفيض المناسيب الموجودة في الصرف الصحي، كما أن أجهزة الكهرباء تتعامل مع أعمدة الإنارة التي قد تسقط أو يحدث لها أي ضرر، فيما تشارك عربات الدفاع المدني في سحب المياه.

المجتمع المدني لديه آليات لسحب المياه

ولفت محافظ كفر الشيخ، إلى أن المجتمع المدني لديه آليات لسحب المياه، موضحًا: «نحاول إعادة الحياة لطبيعتها خلال الساعات التالية لسقوط الأمطار، ولكن أحيانًا يتم تعطيل الدراسة بالتنسيق مع عمليات الأجهزة الأخرى والمحافظات المجاورة ووزارة التنمية المحلية».