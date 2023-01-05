«الأرصاد»: استمرار فرص هطول الأمطار بالسواحل الشمالية وجبال البحر الأحمر

مازالت الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية للبلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، في حين تقل فرص سقوط الأمطار الشديدة والغزيرة اليوم على السواحل الشمالية والغربية للبلاد وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، اليوم، إلى انعدام فرص سقوط الأمطار بمحافظة القاهرة، تزامنًا مع استمرارها على السواحل الشمالية والوجه البحري.

استمرار فرص تكون الشبورة المائية

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى استمرار فرص تكون الشبورة المائية الكثيفة في بعض المناطق، وعلى الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وقد تكون كثيفة على مناطق متفرقة من مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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