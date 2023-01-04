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«الأرصاد» تحذر من قيادة السيارة خلال الساعات المقبلة: «متخرجش غير للضرورة»

كتب:

محمد متولي
10:53 م | الأربعاء 04 يناير 2023
شبورة مائية - أرشيفية

شبورة مائية - أرشيفية

طالب الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين ممن يعودون إلى منازلهم في وقت متأخر مساء اليوم أو صباح الغد بالحذر خلال القيادة لوجود شبورة مائية قوية: «لو معندناش مشوار ضروري يفضل القيادة بعد 9 صباحا».

توقعات بوصول درجة الحرارة الصغرى لـ11 درجة 

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الهيئة تتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى من 11 لـ12 درجة مئوية على مستوى القاهرة والوجه البحري، أما بالنسبة للعظمى فتصل لـ21 درجة خلال الأيام المشمسة.

واستطرد: «نشاط الرياح طبيعي ومفيش زيادة في سرعة الرياح، وإلى حد كبير الأجواء هتكون مستقرة إن شاء الله».

 

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