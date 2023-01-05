«الأرصاد»: تلاشي فرص سقوط الأمطار على أغلب مناطق الجمهورية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ فرص سقوط الأمطار تتلاشى اليوم على أغلب مناطق الجمهورية وتنحسر فقط في السواحل الشمالية للبلاد، موضحة أنّ أمس الأربعاء، شهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد.

انحسار فرص سقوط الأمطار

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ولمياء حمدين، أنّ اليوم سيشهد بدء انحسار الأمطار في السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وتتراوح شدّتها بين خفيفة ومتوسطة في بعض الأماكن والأوقات.

أمطار غير مؤثرة

وتابعت أنّ الأمطار ستمتد إلى بعض المناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين، ومجمل أمطار اليوم لن تكون مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية على فترات متقطعة من اليوم، وباقي مناطق الجمهورية ستتلاشى من عليها فرص سقوط الأمطار وسيكون هناك زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس نهارا، لكن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض الملحوظ في الليل.