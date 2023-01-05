برنامج «هذا الصباح» على قناة إكسترا نيوز يبرز عدد «الوطن» عن سوهاج

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص مدينة سوهاج الجديدة، بعنوان «سوهاج بلد المواويل تغني موال التنمية».

شمس الجمهورية الجديدة تشرق على الصعيد باستمرار

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّ شمس الجمهورية الجديدة تشرق على الصعيد باستمرار، حيث أصبح الصعيد على خريطة التنمية المصرية بشكل مكثف، مشيرا إلى أنّ الصعيد نقطة مهمة للتنمية المستدامة وتطوير البينة التحتية والمشروعات القومية العملاقة.

القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا لتنمية الصعيد

وأضاف «رائف»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، أنّ القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا لتنمية الصعيد بأرقام تتخطى تريليون جنيه خلال 8 السنوات الماضية،موضحا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي زار الصعيد أكثر من 18 مرة خلال آخر 8 سنوات.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أنّ هناك حراكا كبيرا للدولة المصرية، بهدف وضع الصعيد على خارطة التنمية والاستثمار، إلى جانب جعل الصعيد نقطة جذب للاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية.