اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «الجمهورية الجديدة» مواطنة وحقوق متساوية

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

«الجمهورية الجديدة» مواطنة.. وحقوق متساوية

2686 كنيسة تم بناؤها وإعادة تطويرها وتقنين أوضاعها منذ 2014

165 مقعدا برلمانيا تشغله المرأة في عهد الرئيس السيسي

137 قاضية تم تعيينها في المحاكم

«السيسي» يوجه بصياغة مسار متطور ومتكامل لتنمية سيناء

الرئيس: هدفنا دعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري على حساب ما كان قائما من غياب التخطيط

إنجاز مشروعات قومية كبرى بالمحافظة.. وأخرى تنتظر الافتتاح

سوهاج.. «لما الفرحة تدق البيبان»

«سوهاج الجديدة».. الصحراء تحولت لمدينة متكاملة «جامعة ومدارس ومستشفى ومطار».. وشبكة نقل ومواصلات داخلية للربط بعاصمة المحافظة

رئيس «المدينة»: مقصد المستثمرين وجاذبة للمواطنين وسلمنا 16 ألف وحدة سكنية

الجامعة صرح علمي لإبناء الصعيد

أقسام المستشفي الجامعي جاهزة للافتتاح

«الوطن» في الغيطان.. نرصد حصاد أطنان الفواكه والخضراوات بالمحافظات

«الفاكهة.. طابت على الشجر»

رقم تاريخي للبورصة: رأس المال يتجاوز تريليون جنيه

الصفحة الثانية

«الجمهورية الجديدة».. مواطنة وحقوق متساوية

تغيير إيجابي في الرؤية الدولية لملف المواطنة في مصر.. وافتتاح أكبر مسجد وأكبر كنيسة في الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

المرأة تشغل حاليا ما يقرب من ربع المناصب الوزارية وأكثر من 160 مقعدا في البرلمان.. وتخصيص جزء كبير من المشروعات لها.

الصفحة الثالثة

«سوهاج» بلد المواويل تغني موال «التنمية»

إنجاز مشروعات قومية كبرى بالمحافظة وأخرى تنتظر الافتتاح الرسمي

الصفحة الرابعة

«سوهاج الجديدة».. الصحراء تحولت إلى مدينة متكاملة «جامعات ومدارس دولية ومستشفي ومطار»

مجمع الصناعات بـ «جرجا».. وحدات مجهزة بالمرافق وفرص عمل لشباب المحافظة

شبكة نقل ومواصلات داخلية.. تربط سوهاج الجديدة بالمدينة بـ «5 جنيهات» فقط

كليات جامعة سوهاج والمستشفي «الجديد» صروح للطب والتعليم تخدم أبناء الصعيد

رئيس «الجهاز»: المدينة مقصد للمستثمرين وأهالي المحافظة.. وسلمنا 16 ألف وحدة سكنية للحاجزين

الصفحة الخامسة

مبادرة حياة كريمة تغير ملامح الحياة في 7 مراكز

«مشروعات وخدمات وتطوير».. و181 قرية ضمن المرحلة الولي ونسب التنفيذ ببعض المراكز 100%.. والثانية تضم مركزي «أخميم وطهطا»

150 ألف أسرة تستفيد من قوافل التحالف الوطني «ستر وعافية»

أهالي «أم دومة»: «قريتنا بقت أحسن من المدينة»

«السيد»: الصرف الصحي أنقذنا.. و«أمل»: لدينا مكتب بريد وشهر عقاري ومجمع زراعي

مسؤولون: عام ونصف من إنجاز «مشروع التنمية» بأعلى جودة

الصفحة السادسة

«الفاكهة طابت على الشجر»

موالح وفواكه وخضراوات تزين الأراضي الزراعية من «البحيرة إلى الأقصر» في كل شبر

«طماطم الأقصر»: الموسم الحالي يحقق أعلى إنتاجية للفدان

نقيب الفلاحين: زراعة مليون و600 ألف فدان.. و9% من المساحة المنزرعة تمثلها العروة النيلية.. وإسنا الأولى لخصوبة أراضيها.. ومصر تحتل المركز الخامس عالميا في الإنتاج

«بطاطس كفر الشيخ»: 55% من إجمالي المحصول بالجمهورية

الصفحة السابعة

«فراولة البحيرة»: «غيطان حمراء» في عيد الحصاد

مصر الثالثة عالميا في تصدير «الطازجة» والأولى في تصدير «المجمدة»

«برتقال القليوبية»: ينافس «الإسباني والتركي والمغربي» وفاكهة أساسية في الدول الأوروبية

«سوفي أسيوط»: الطعم سكر «مروي بمية النيل وبدون مبيدات»

«كنتالوب الصعيد»: ثمار برائحة عطرية وورق أصفر مبهج.. «دوق الشهد»

صاحب مزرعة في «نجع الوحدة»: موسم مبشر بالكمية والجودة

اكتفاء ذاتي من 9 محاصيل وصادرات بـ 6.3 مليون طن

«الزراعة»: نصدر 350 سلعة إلى 160 سوقا خارجية.. الفضل للمزارعين والمصدرين

الصفحة الأخيرة

الصحوة أو الضياع

ضربة قوية لـ «كولر» قبل الأهلي وإنبي.. ورقبة «شحاتة» الداخلية تحت قبضة «فيريرا»

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قائمة «الأحمر» تنتظر 3 أسماء جديدة.. ومخاوف خاصة من حراسة المرمى بسبب المونديال

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