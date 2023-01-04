الصعيد في قلب الرئيس.. مجمعات صناعية وزراعية توفر آلاف فرص العمل

يعد قطاعا الصناعة والزراعة، من أهم القطاعات التنموية في محافظات الصعيد حتى جنوب محافظة أسوان، وبحسب بيانات وإحصائيات رسمية، حصلت «الوطن» عليها، فإن أبرز مشروعات القطاعين في عهد الرئيس السيسي، جاءت كالتالي:

10 مجمعات صناعية كبرى

في قطاع الصناعة، جرى تنفيذ 10 مجمعات صناعية بإجمالي 2628 وحدة صناعية توفر 26 ألف فرصة عمل، فضلاً عن إنشاء 11 منطقة صناعية بإجمالي استثمارات 72.5 مليار جنيه على مساحة 9.3 ألف فدان، وفرت 127 ألف فرصة عمل.

وفي قطاع الزراعة جرى إنشاء مجمع الخدمات الزراعية يتكون من (وحدة زراعية – وحدة بيطرية – مكتب إرشاد زراعي – مركز تجميع الألبان)، حيث بلغت تكلفة الإنشاء نحو 12 مليون جنيه.

مشروع توشكى الخير

وجرى افتتاح مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في منطقة توشكى بمحافظة أسوان، من بينها المشروع القومي «توشكى الخير»، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية متكاملة.

ويعد «توشكى الخير» أكبر مشروع استصلاح زراعي في منطقة الشرق الأوسط، وجرى تطوير واستصلاح وزراعة أكثر من 2 مليون نخلة فضلا عن شق الترع وحفر الآبار لتوفير المياه اللازمة للزراعة، وجرى افتتاح محلج الفيوم المطور، الذي يخدم الصناعات القائمة على زراعة القطن في إطار حرص الدولة على تعظيم القيمة الماضية وزيادة العائد.