التعليم العالي: فتح باب التقدم بمقترحات في مجالات الصحة الواحدة

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF، بوزارة التعليم العالي، عن فتح باب التقدم للنداء البحثي الأول لمنحة «الصحة الواحدة»، تفعيلا لبروتوكول التعاون المبرم مع وزارة الصحة والسكان، بهدف دعم الأبحاث والابتكارات التي تساهم في تعزيز الترابط بين القطاعات «الطبية والبيطرية والبيئية».

تمويل يصل الى 3 ملايين جنيه للمشروعات المقدمة من جهة واحدة

يهدف هذا النداء إلى تطوير المُخرجات البحثية المُتعلقة بمجالات مكافحة الأمراض المُعدية والوبائية والمُتوطنة، وصولاً إلى المستوى النصف صناعي بما يُساهم في تطوير الصناعة الوطنية، وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين صحة الإنسان والحيوان، ليكون لها عائد مباشر على منظومة رصد ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية والمتوطنة، ويأتي هذا النداء ضمن استراتيجية الهيئة حول أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية بالجامعات والهيئات والمعاهد البحثية المصرية وتأهيل الباحثين للحصول على مخرجات بحثية مُتميزة قابلة للتطبيق.

تمويل يصل الى 7 مليون جنيه للمشروعات المقدمة من جهتين فأكثر

تتضمن شروط النداء، أن تقوم الهيئة بتمويل مشروعات من فئات مُتعددة على مدار عامين، ومنها فئة تمويل تصل إلى 3 مليون جنيه مصري للمُقترحات البحثية المُقدمة من جهة بحثية واحدة، وفئة تمويل تصل الى 7 مليون جنيه مصري للمُقترحات البحثية المُقدمة من جهتين بحثيتين فأكثر.

وحددت أن آخر موعد لتلقي المُقترحات البحثية 19 فبراير 2023، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة.