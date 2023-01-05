«التعليم العالي» تكشف حقيقة استمرار أعمال تنسيق الجامعات وموقف المتخلفين

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف على قطاع التنسيق، حقيقة استمرار أعمال مكتب تنسيق القبول في الجامعات 2022، وموقف المتخلفين من التقدم، مشيرا إلى انتهاء أعمال مكتب التنسيق، وحالياً تجري امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري في الجامعات، لافتا إلى بدء التنسيق للراغبين في التحويل العام المقبل.

تنسيق الجامعات 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن مكت التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس أنهى أعمال تنسيق القبول بالكليات المختلفة، مع التشديد على تطبيق كافة القواعد والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن، منوهاً بأن التحويل والقبول للكليات يكون وفقاً لقواعد تنسيق القبول التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن التعامل في تنسيق القبول بالجامعات الحكومية سيكون بنفس قواعد تنسيق الجامعات 2022، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا.