«التعليم» تطلق مسابقة «أفكار مبتكرة لتطوير التعليم الفني»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم لمسابقة «أفكار مبتكرة لتطوير التعليم الفني»، في إطار رؤية الدولة المصرية 2030، لتطوير التعليم الفني والتدريب في الهدف الاستراتيجي الرابع لتنمية المعرفة والابتكار والبحث العلمي، كركائز أساسية داعمة في تحقيق التنمية المستدامة.

مسابقة أفكار مبتكرة لتطوير التعليم الفني

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الاستراتيجية حددت 3 أهداف فرعية لتطوير التعليم، وهي الاستثمار في بناء البشر وقدراتهم الإبداعية، والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته، ودعم البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة.

التقديم متاح للعاملين في قطاع التعليم الفني

ويتاح التقدم لكل العاملين في قطاع التعليم الفني «معلمين، وإداريين، وموجهين، وقيادات»، اقتراح أفكار مبتكرة وقابلة للتنفيذ لتطوير التعليم الفني «صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي» على الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScndG3BcuKFrUPUkD_EgsslqKVArxqxbTFRh9Pn1cWayx4q2g/viewform، في موعد أقصاه 15 يناير 2023، وسيتم التواصل مع من تم قبول مقترحاتهم لمناقشة آليات تنفيذها.

يذكر أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعمل على تطبيق استراتيجية تطوير التعليم الفني 2.0، والتي ترتكز على 5 محاور رئيسية، وهي تحسين الجودة من خلال إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في مجالات التعليم الفني «إتقان»، وتبني مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، وتحسين مهارات المعلمين من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب معلمي التعليم الفني، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، وتغيير الصورة النمطية للتعليم الفني.