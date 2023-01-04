بتكلفة 635 مليون جنيه.. تطوير التعليم العام والفني في سوهاج

نهضة متكاملة شهدتها محافظة سوهاج بقطاع التعليم خلال السنوات القليلة الماضية ، خاصة بظل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة التى نفذت فى 7 مراكز بسوهاج هى طما والبلينا وجرجا وساقلتة والمنشاة والمراغة ودار السلام، بالقرى الأكثر فقرا، كما شهد التعليم الفنى وتعليم الفئات الخاصة طفرة أيضا ظهرت بعدة منشات تعليمية بالمحافظة.

111 مدرسة جديدة بسوهاج

بقطاع التعليم ،أنشئت العديد من المدارس الإبتدائية بلغت إنشاء 111 مدرسة بمراحل التعليم ماقبل الجامعى بتكلفة 635,2 مليون جنية، بينها مدارس إبتدائية وأخرى لغات ومدارس تربية فكرية بمختلف قرى ونجوع محافظة سوهاج، منها مدرسة سوهاج الرسمية للغات بنجع مطرود ومركز لتعليم كبار السن ومدرسة مجمع الغريزات الابتدائية القديمة بمركز المراغة ومدرسة محلج جرجا الفنية بنات بمركز جرجا ومدرسة طهطا الإبتدائية الجديدة ومدرسة أولاد غازى الرسمية للغات ومدرسة التربية الفكرية بكوم العرب ومدرسة أولاد غريب للتعليم الأساسى.

مدارس التعليم الفنى والتعليم المزدوج بسوهاج

ونال التعليم الفنى نفس القسط بالتنمية حيث أفتتحت المدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بسوهاج للحاصلين على الشهادة الأعدادية بعد إجتياز إختبار القدرات والقابلة الشخصية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج ، وأفتتحت أيضا المدرسة الفنية المزدوجة لتأهيل الخريجين للإلتحاق بالكليات والمعاهد العليا للنهوض بالتعليم الفنى، حيث تعد محافظة سوهاج الثانية بالجمهورية فى تطبيق تجربة المدارس الفنية المزدوجة