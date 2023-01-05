عاجل.. «التعليم» تكشف طريقة احتساب درجات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية

أعلنت المديريات التعليمية، طريقة احتساب درجات تلاميذ صفوف النقل في المرحلة الابتدائية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، في إطار تنفيذ القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2022 والمعدل بشأن إعادة التقويم التربوي الشامل على مراحل التعليم الأساسي.

طريقة احتساب درجات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية

وأوضحت المديريات التعليمية، طريقة احتساب درجات تلاميذ صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية بالنسبة للفصل الدراسي الأول، كما يلي.

- اللغة العربية: 5 درجات اختبار شهر + درجتان ونصف سلوك ودرجتان ونصف للمواظبة إضافة إلى 40 درجة امتحان نصف العام لتصبح إجمالي الدرجة 50 للفصل الدراسي الأول، وتصل الدرجة النهائية للمادة 100 درجة بنهاية العام الدراسي.

- اللغة الإنجليزية: درجتان اختبار شهر ودرجة سلوك ودرجة للمواظبة و16 درجة لتصبح إجمالي الدرجات للترم الأول 20 درجة امتحان نصف العام، و40 درجة آخر العام.

- مادة الدراسات الاجتماعية: درجتان اختبار شهر ودرجة سلوك ودرجة للمواظبة و16 درجة امتحان نصف العام بواقع 20 درجة فصل دراسي أول، و40 درجة بنهاية العام الدراسي الحالي.

- مادة الرياضيات: 4 درجات اختبار شهر ودرجتان سلوك ودرجتان مواظبة و32 درجة امتحان نصف عام بإجمالي 40 درجة فصل دراسي أول، كما تصل النهاية الكبرى للمادة 80 درجة بنهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

- مادة العلوم: درجتان عملي ودرجتان اختبار شهر ودرجة سلوك ودرجة مواظبة و14 درجة امتحان نصف العام بإجمالي 20 درجة فصل دراسي أول و40 درجة بنهاية امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وأكدت المديريات التعليمية أنّه يتم تحويل جميع الدرجات سواء كانت امتحانات شهر أو سلوك ومواظبة أو اختبار نصف أو آخر العام إلى هذه الدرجات كل فيما يخصه، على أن تصل الدرجات إلى لجنة النظام والمراقبة الكنترول بنفس الدرجات الموضحة عالية وتسلم الشيتات في نهاية العام لشؤون طلبة الإدارات التعليمية بنفس توزيع الدرجات السابقة.