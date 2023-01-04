«التعليم» تكشف إحصائيات العام الدراسي 2022-2023: لدينا 25.5 مليون طالب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، إحصائيات العام الدراسي الحالي 2022/2023، التي تضم الطلاب والمدارس والفصول وأعضاء هيئة التدريس في المدارس الحكومية والخاصة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي، أنّ هناك 25 مليون و494 ألفا و232 طالب وطالبة، ووصل عدد أعضاء هيئة التدريس إلى 958 ألفا و753 معلما ومعلمة، كما وصل عدد المدارس إلى 60 ألفا و254 مدرسة، بإجمالي 551 ألفا و815 فصلا دراسيا.

إحصائية أعداد الطلاب والمعلمين والمدارس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، إحصائية بأعداد المدارس والطلاب والمعلمين والفصول بالمدارس الحكومية والخاصة، كما يلي.

- إجمالي عدد المدارس الحكومية 49804.

- إجمالي عدد المدارس الخاصة 10450.

- إجمالي عدد الفصول بالمدارس الحكومية 463171.

-إجمالي عدد الفصول بالمدارس الخاصة 88644.

- إجمالي عدد الطلاب البنين بالمدارس الحكومية 11574528.

- إجمالي عدد الطلاب البنين بالمدارس الخاصة 1527894.

- إجمالي عدد الطالبات بالمدارس الحكومية 22691232.

- إجمالي عدد الطالبات بالمدارس الخاصة 1275106.

- إجمالي عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين بالمدارس الحكومية 843490.

- إجمالي عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين بالمدارس الخاصة 115263.

- إجمالي عدد المعلمين 958753.